شكرا لقرائتكم خبر عن 53 ألفًا و431 طلب تصالح مع مخالفات البناء في سوهاج.. وحصيلة الجدية 277 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنون في كافة مراكز المحافظة، بلغت 53 ألف و431 طلب حتى الآن، لافتا إلى أن إجمالي ما تم تحصيله من مبالغ مالية في ملف التصالح في مخالفات البناء بلغ حتى الآن 277 مليون و634 جنيها، وذلك خلال مراحل تلقى طلبات التصالح سواء المرحلة الأولى، أو الثانية التي بدأت منذ 15 يوليو الماضي .

وأوضح محافظ سوهاج، في تصريح صحفي، أن جزء كبير من المبالغ التي سيتم تحصيلها من التصالح في مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وستعود نتائجها عليه مرة أخرى، داعيا المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم.

وأكد الفقى، أن الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى، كما تسعى لاسترداد حقوقها كاملة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة أنحاء المحافظة وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف، موجها كافة القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد يومياً على مدار اليوم في المكاتب لتلقى طلبات التصالح من المواطنين، وعدم المغادرة من المكاتب في حال وجود مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح، والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لسرعة الإنتهاء من هذا الملف المهم، الذي توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.