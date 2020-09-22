بالأسماء.. ننشر الأعمال المكرمة من "الوطنية للصحافة" لتميُّزها في تغطية انتخابات "الشيوخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كرَّم المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتورة فاطمة سيد محمد، رئيس لجنة تقييم وتطوير الأداء المهني بالهيئة، اليوم الثلاثاء، عددًا من الصحفيين المتميزين في تغطيتهم ومتابعتهم انتخابات مجلس الشيوخ؛ بمنحهم شهادة تقدير، تقديرًا لهم.

وقالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، إنه تم اختيار المكرمين بناء على تقرير الرصد المقدم من لجنة تقييم وتطوير الأداء المهني بالهيئة الوطنية للصحافة، بناءً على حيثيات وقواعد محددة؛ إيمانًا من الهيئة ولجنة التقييم بأهمية رفع الروح المعنوية لأبناء مهنة صاحبة الجلالة والرسالة السامية لمهنتنا لمسايرة بناء مصر الحديثة التي يرسي أركانها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وقالت فاطمة إنه بعد الرصد والمتابعة الدقيقة من اللجنة المذكورة وقع الاختيار على الزملاء الصحفيين، الآتية أسماؤهم، وحيثيات اختيارهم، كالآتي:

مؤسسة الأهرام

(حنان البكري- سميرة عياد) عن تقرير بعنوان (الجريمة الانتخابية).

(إبراهيم العشماوي، مراسل محافظة الدقهلية)، تقرير عن عدم إدلاء المحافظ ونائبه بصوتيهما في انتخابات مجلس الشيوخ؛ لعدم وجود لجان وافدين.

(أحمد جرامون، مراسل البحيرة) تقرير عن عدم إدلاء بعض القري بالمحافظة بأصواتها؛ بسبب موسم جني اللب.

مؤسسة الأخبار

(أحمد خليل) وتقرير عن مبادرة نسائية شعارها (أنتِ الأهم).

(ديسك الأخبار) عن عنوان في صـ٥ (المصريون يختارون شيوخهم).

(إبراهيم الشاذلي، مراسل البحر الأحمر) وخبر عن (تعيير بطاقات الانتخاب).

الجمهورية

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(خالد موسي- أحمد مراد- محمد حرحش) وتقرير يرصد ظاهرة انتخابية لإقبال هوانم جاردين سيتي وشباب مصر القديمة على صناديق الانتخاب.

(هاني صالح) وتحقيق (تفعيل مجلس الشيوخ رسالة طمأنينة للمستثمرين الأجانب ودعم الاستقرار).

جريدة "روزاليوسف"

(فريدة محمد) وحوار مهم للغاية مع (المستشار علاء فواد) وزير المجالس النيابية، ومعلومات عن حصر أصول مجلس الشورى الملغى تمهيدًا لنقلها إلى مجلس الشيوخ الجديد.

(محمود محرم) وتقارير مزج فيها بين الإسلام السياسي وانعكاسه على انتخابات مجلس الشيوخ.

المساء

(مجدي عبد الرحمن) وتقرير بعنوان (الشيوخ صوته مسموع في التعديلات الدستورية والمعاهدات).

الأخبار المسائي

(هشام زكريا) تحقيق عن (فشل مخطط إفساد انتخابات مجلس الشيوخ).

مجلة أكتوبر

(محمد ربيع- محمد الدوي) عن متابعة غرفة عمليات متابعة الانتخابات بالهيئة الوطنية للصحافة.