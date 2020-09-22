شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تتفق مع أحد رؤساء شركات دواجن لتدريب وتوظيف دفعة «بيطري 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، المهندس عباس الطوخي، رئيس مجلس إدارة شركات «ستار فيد الطوخي» للدواجن والأعلاف والاستيراد والتصدير، بحضور عدد من خريجي كلية الطب البيطري دفعة 2019 والذي تم اختيارهم للعمل بمواقع الشركة المختلفة.

من جانبه أكد السعيد أن جامعة بنها قامت بإنشاء وحدة الخريجين بكليات الجامعة بهدف التواصل مع الطلاب الخريجين، مشيرا إلى أن الجامعة لديها استراتيجية، تتلخص في التركيز والاهتمام بتأهيل وتدريب الخريجين وربطهم بسوق العمل بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل لهم.

ومن جانبه أشاد المهندس عباس الطوخي بخريجي كلية الطب البيطري بجامعة بنها من حيث المستوى العلمي والتعليمي والبحثي لهم.

وأشار عميد كلية الطب البيطري إلى أنه تم الإعلان عن منح للتدريب والتوظيف لخريجي دفعة 2019 بالتعاون مع مجموعة شركات «ستار فيد الطوخي» للدواجن والأعلاف والإستيراد والتصدير وتم عمل المقابلات الشخصية لخريجي الكلية وتم اختيار 20 خريج من الكلية للعمل بالشركة.