شكرا لقرائتكم خبر عن بدرجة حرارة 34 ورطوبة 75%.. مصر تودع فصل الصيف (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، آخر أيام فصل الصيف لهذا العام طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وهناك أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة ( 20 % تقريباً ) تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، نشطة غرب جنوب الصعيد، وجنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد حتى شمال الصعيد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 2،25: 1،75، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 75 – 28 )، السواحل الشمالية ( 85 – 45 )، شمال الصعيد ( 60 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 14 ) .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة ( المحسوسة التي تعتمد على عوامل الرطوبة والرياح وطبيعة المكان ) لليوم الثلاثاء .

المدينة المتوقعة المحسوسة - عظمي صغرى عظمي صغرى القاهرة 34 23 35 25 الاسكندرية 30 24 32 26 وادي النطرون 33 23 34 26 طنطا 33 23 34 26 شبين الكوم 34 23 35 26 دمنهور 32 24 34 27 بلطيم 30 25 32 27 مطروح 29 22 31 25 السلوم 28 22 30 25 سيوة 32 23 33 25 بورسعيد 30 26 32 28 دمياط 30 25 32 28 الزقازيق 34 23 35 26 المنصورة 33 23 35 25 الإسماعيلية 35 22 37 25 السويس 34 23 36 26 العريش 32 22 33 24 رفح 31 22 33 24 رأس سدر 35 25 37 28 نخل 35 20 36 22 Advertisements نويبع 37 28 40 31 طابا 34 27 36 29 كاترين 30 20 32 22 الطور 33 27 35 29 شرم الشيخ 39 30 41 33 الغردقة 38 28 40 30 مرسى علم 37 28 40 30 الفيوم 35 24 36 25 بني سويف 36 24 37 25 المنيا 37 23 38 24 أسيوط 38 22 39 23 سوهاج 39 24 40 25 قنا 42 26 43 27 الأقصر 43 27 44 28 أسوان 43 28 44 28 ادفو 44 28 44 28 أبوسمبل 42 28 43 29 الوادي الجديد 41 27 42 28 شلاتين 38 26 40 27 أبورماد 37 27 39 29 حلايب 34 27 36 29 رأس حدربة 34 28 36 30