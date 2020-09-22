شكرا لقرائتكم خبر عن بدرجة حرارة 34 ورطوبة 75%.. مصر تودع فصل الصيف (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، آخر أيام فصل الصيف لهذا العام طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وهناك أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة ( 20 % تقريباً ) تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، نشطة غرب جنوب الصعيد، وجنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .
ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد حتى شمال الصعيد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.
وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 2،25: 1،75، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .
وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 75 – 28 )، السواحل الشمالية ( 85 – 45 )، شمال الصعيد ( 60 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 14 ) .
والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة ( المحسوسة التي تعتمد على عوامل الرطوبة والرياح وطبيعة المكان ) لليوم الثلاثاء .
|
المدينة
|
المتوقعة
|
المحسوسة
|
-
|
عظمي
|
صغرى
|
عظمي
|
صغرى
|
القاهرة
|
34
|
23
|
35
|
25
|
الاسكندرية
|
30
|
24
|
32
|
26
|
وادي النطرون
|
33
|
23
|
34
|
26
|
طنطا
|
33
|
23
|
34
|
26
|
شبين الكوم
|
34
|
23
|
35
|
26
|
دمنهور
|
32
|
24
|
34
|
27
|
بلطيم
|
30
|
25
|
32
|
27
|
مطروح
|
29
|
22
|
31
|
25
|
السلوم
|
28
|
22
|
30
|
25
|
سيوة
|
32
|
23
|
33
|
25
|
بورسعيد
|
30
|
26
|
32
|
28
|
دمياط
|
30
|
25
|
32
|
28
|
الزقازيق
|
34
|
23
|
35
|
26
|
المنصورة
|
33
|
23
|
35
|
25
|
الإسماعيلية
|
35
|
22
|
37
|
25
|
السويس
|
34
|
23
|
36
|
26
|
العريش
|
32
|
22
|
33
|
24
|
رفح
|
31
|
22
|
33
|
24
|
رأس سدر
|
35
|
25
|
37
|
28
|
نخل
|
35
|
20
|
36
|
22
|
نويبع
|
37
|
28
|
40
|
31
|
طابا
|
34
|
27
|
36
|
29
|
كاترين
|
30
|
20
|
32
|
22
|
الطور
|
33
|
27
|
35
|
29
|
شرم الشيخ
|
39
|
30
|
41
|
33
|
الغردقة
|
38
|
28
|
40
|
30
|
مرسى علم
|
37
|
28
|
40
|
30
|
الفيوم
|
35
|
24
|
36
|
25
|
بني سويف
|
36
|
24
|
37
|
25
|
المنيا
|
37
|
23
|
38
|
24
|
أسيوط
|
38
|
22
|
39
|
23
|
سوهاج
|
39
|
24
|
40
|
25
|
قنا
|
42
|
26
|
43
|
27
|
الأقصر
|
43
|
27
|
44
|
28
|
أسوان
|
43
|
28
|
44
|
28
|
ادفو
|
44
|
28
|
44
|
28
|
أبوسمبل
|
42
|
28
|
43
|
29
|
الوادي الجديد
|
41
|
27
|
42
|
28
|
شلاتين
|
38
|
26
|
40
|
27
|
أبورماد
|
37
|
27
|
39
|
29
|
حلايب
|
34
|
27
|
36
|
29
|
رأس حدربة
|
34
|
28
|
36
|
30
-
الوضع في مصر
-
اصابات
102,141
-
تعافي
90,332
-
وفيات
5,787
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.