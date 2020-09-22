شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي للنخيل» ينظم ورشة عمل عن إنتاج وخدمة وجود الثمار في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم الجمعية العلمية للنخيل بالتعاون مع المعمل المركزي للنخيل والمحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالخارجة، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان، رئيس المركز، الثلاثاء، ورشة عمل تحت عنوان «إنتاج وخدمة وجودة الثمار في الوادي الجديد».

وقال الدكتور عز الدين جاد الله، مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير نخيل البلح ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للنخيل، إن ورشة العمل تتناول موضوعات جودة ثمار النخيل ومشكل جفاف الثمار وعمليات خدمة النخيل وإقتصاديات زراعة النخيل وأمراض وآفات النخيل.

وأضاف «جاد الله» أن الورشة العمل يشارك فيها خبراء النخيل وباحثي مركز البحوث الزراعية والمراكز البحثية والجامعات المصرية ان ورشة العمل تتناول عددا من الموضوعات التي تساهم في النهوض بالثروة النخلية لمصر.

وأشار إلى ان ورشة العمل يشارك فيها الدكتور عماد فودة والدكتورة مني طه سمعوني والدكتور ماهر عبدالحافظ والدكتور مجد المرسي والدكتور صلاح جميل من مركز البحوث الزراعية، وهو ما يضفي أهمية كبري عن المهام الواجب توافرها لزيادة إنتاجية المحاصيل.