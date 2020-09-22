شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شبين الكوم: أحد ملاك قاعات الأفراح قدم تصالحا بنحو مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هناء عقيلة، رئيس مركز ومدينة شبين الكوم بالمنوفية، إن جميع المواطنين من المتعدين بالبناء على الأرض الزراعية فى قرى المركز، التزموا بتقديم أوراق المصالحات ومقدم التصالح البالغ قيمته 25% من المبلغ، موضحة أن سعر المتر في جميع القرى بلغ 50 جنيها للمتر الواحد.

وأضافت عقيلة أن أغلى المصالحات في المخالفات على الأراضي الزراعية، كانت من نصيب أحد ملاك قاعات أفراح الذي قدم تصالحا بقيمة أقل من مليون جنيه بقليل، مشيدة بأهالي مركز شبين الكوم وحرصهم على تقديم المصالحات وتسوية مواقفهم والتزامهم بالقانون.