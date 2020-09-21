شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض درجات الحرارة والأربعاء أول الخريف.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، وتشهد البلاد انخفاض طفيف في درجات الحرارة أول أيام الخريف الأربعاء 23 سبتمبر.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وهناك أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً ( 90 % تقريباً ) على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، وأمطار متوسطة ( 20 % تقريباً ) تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والسواحل الشرقية، نشطة غرب السواحل الشمالية مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وغرب جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «34– 23»، الإسكندرية «30 – 24»، قنا «42- 26»، الأقصر «43– 27»، أسوان «43 – 29».

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 75 – 23 )، السواحل الشمالية ( 89 – 45 )، شمال الصعيد ( 60 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 14 ).

أما غداً الثلاثاء فيسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد، مع أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية متوسطة رعدية أحياناً على جنوب سيناء، ورياح نشطة على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «34 – 23»، الوجه البحرى «33 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «29 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30– 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38- 28»، شمال الصعيد «37 – 24»، جنوب الصعيد «42 – 29» درجة مئوية.

ونسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «70– 25»، الوجه البحرى «75 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «80 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «85– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14».

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أما بعد غدً الأربعاء فيسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ورياح نشطة على جنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون على: القاهرة الكبرى«33 – 22»، الوجه البحرى «32 – 22»، السواحل الشمالية الغربية «29 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30 – 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «36 – 28»، شمال الصعيد «36 – 24»، جنوب الصعيد «42 – 29» درجة مئوية.

وتكون نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى«70 – 25»، الوجه البحرى «75 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «80 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «85– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14».