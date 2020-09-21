شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية: جهاز جديد للكشف عن المرافق على بعد 15 مترًا تحت الأرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز معلومات الشبكات الأرضية بالقليوبية شراء الجهاز الرداري «GSSI sir 4000»، لتطوير العمل ومواكبة التطور العلمي في الكشف عن المرافق المختلفة.

وذكر بيان صادر عن محافظة القليوبية، الاثنين، أنه مع زيادة عدد المشاريع القومية بالمحافظة وزيادة عدد المرافق بباطن الأرض وهو الأمر الذي كان بمثابة تحدي لنا يستوجب ضرورة مساهمتنا بشكل فعال وسريع في أتمام المهام الملقاة على عاتقنا والذي أوجد الحاجة إلى قيام مركز معلومات الشبكات بالقليوبية بمواكبة التطور العلمي ومواكبة التكنولوجيا الحديثة بتطوير أنظمة الرصد الرداري لاستكشاف تلك المرافق بالمحافظة والانتقال من الموروثات القديمة إلى إطار علمي وفكري جديد يتواكب مع متطلبات التنمية التي تنتهجها الدولة.

أضاف البيان أن الجهاز الجديد يوفر وحدات فريدة بما في ذلك عمل المجسمات ثلاثية الأبعاد كما هو موجود بباطن الأرض ومسح جميع المرافق بباطن الأرض سواء كانت معدنية أو غير معدنية وأيضا عمل مسح للمنشأت الخرسانية، مشيرا إلى أنه يصاحبه ثلاث هوائيات (Antenna)، هوائي 400 MHZ يساعد في الكشف عن الأهداف على أعماق من 0 إلى 4 متر، وهوائي 200 MHZ يساعد في الكشف عن الأهداف على أعماق من 5 إلى 9 أمتار، وأخيرا هوائي 100 MHZ يساعد في الكشف عن الأهداف على أعماق من 2 إلي 15 أمتار.

وأكد البيان أن هذا الجهاز له القدرة على العمل في كل أنواع التربة والكشف عنها بشكل فعال وسريع والتى تؤهلنا بسرعة إنجاز تلك المهام وتسهم بالارتقاء بالخدمات المقدمة.