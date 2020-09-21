شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2020 (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم بوابة «المصري اليوم»، رابط التسجيل في المرحلة الثالثة والدور الثانى، ضمن خدمات تنسيق 2020 للقبول بالكليات والمعاهد.

ويمكنك الوصول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية من هنــــــــا،

ويواصل مكتب التنسيق ومعامل الحاسب الألى بالجامعات الحكومية اليوم الاثنين، استقبال طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق 2020، من أجل تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات للعام الجامعى 2020 /2021، من خلال موقع التنسيق الالكترونى 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية.

جاء ذلك وفقًا لما نشره موقع وزارة التعليم الحالى، الذي أوضح أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر موقع التنسيق من خلال الضغط على هذا الرابط .

ومن المقرر إغلاق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثالثة والدور الثانى، اليوم الاثنين 21 سبتمبر الجارى في تمام، الساعة السابعة مساءا، وذلك وفقا للجدول الزمنى الذي وضعته وزاره التعليم العالي، لأعمال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق ضمن خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد.

وكان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، المشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن في تصريحات اعلامية، السبت الماضى، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم ضمن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات، بلغ 110 آلاف طالب وطالبة.

يُذكر أن بوابة التنسيق الالكترونى 2020، تقبل تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على درجة الحد الأدنى للنجاح التي تبلغ 205 درجة بنسبة 50%، وذلك للطلاب المتبقين من المرحلتين والطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثانى من مرحلة الثانوية العامة.

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