شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار مبادرة الحد من انتشار الفيروسات الكبدية بصالونات الحلاقة في مطوبس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وتعليمات المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بالمرور والمتابعه المستمره والتوعيه اللازمه، انطلقت مبادرة «الحد من انتشار العدوى والفيروسات الكبدية في صالونات الحلاقه والتجميل والنوادي الصحية» بمدينه مطوبس.

وتم المرور على عدد من صالونات الحلاقه والكوافيرات وتعليق الملصقات اللازمه وتوزيع نموذج من الادوات الشخصيه اللازمه لكل شخص للحد من انتشار الأمراض وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، تحت إشراف إيمان النحراوى، نائب رئيس المدينة.