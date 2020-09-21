اليوم.. الحكم في اتهام سما المصري بالتحريض على الدعارة والفسق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، حمكها في قضية محاكمة سما المصري، بالقضية رقم 979 لسنة 2020 بتهمة الدعوة للدعارة والفسق والفجور.

وأسندت النيابة للمتهمة تهم الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع ونشر فيديوهات على حساباتها الشخصية خادشة للحياء تحرض على الدعارة، من خلال نشر صورًا ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

يذكر أن الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، قضت في القضية الأول، بمعاقبة سما المصري 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه بتهمة التحريض على الفجور.