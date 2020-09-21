شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2020 .. تعرف على موعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثالثة (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينتهى اليوم الإثنين الموافق 21 سبتمبر 2020 مكتب التنسيق من قبول تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للقبول بالكليات والمعاهد، وذلك من خلال موقع التنسيق الالكترونى 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية، وتتكون المرحلة الثالثة من الطلاب المتبقين من المرحلتين الأولى والثانية من الناجحين في الدور الأول في الثانوية العامة، والطلاب الناجحين فى الدور الثانى.

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، المشرف العام على مكتب التنسيق، في تصريحات صحفية، الأحد، أن عدد الطلاب الذين قاموا بعمل تسجيل رغبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات، بلغ 150 آلف طالبًا وطالبة.

وتستطيع التعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة منتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية من خلال الضغط على هذا الرابط .

وكان موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية 2020 بدأ تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة يوم الخميس الماضى 17 سبتمبر، ويستمر في تسجيل الرغبات على مدار 5 أيام تنتهى مساء اليوم الإثنين 21 سبتمبر.

ويمكن للطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم التقدم للتسجيل الآن قبل أن يُغلق رابط تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة والدور الثانى من خلال موقع التنسيق الالكترونى عبر بوابة الحكومة المصرية من خلال الضغط على هذا الرابط .

ويقوم الطلاب بالإطلاع على العديد من المؤشرات قبل القيام بتسجيل الرغبات منها الخاص بنتيجة المرحلة الأولى والثانية أو نتائج القبول فى العام الماضى والتى تستطيع التعرف عليها من خلال الروابط التالية:

مؤشرات تنسيق 2020.. نتيجة المرحلة الأولى والثانية من الشعبة العلمية 2020

مؤشرات تنسيق 2020.. نتيجة المرحلة الأولى والثانية من الشعبة الأدبية 2020

مؤشرات تنسيق 2020.. نتيجة المرحلة الثالثة من الشعبة العلمية 2019

مؤشرات تنسيق 2020.. نتيجة المرحلة الثالثة من الشعبة الأدبية 2019

ويقبل موقع التنسيق الالكترونى 2020 تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة والدور الثانى الحاصلين على 205 درجة بنسبة 50% والتى تمثل الحد الأدنى للنجاح، وذلك لكلاً من الطلاب المتبقين من المرحلتين والطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثانى من مرحلة الثانوية العامة.