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كاتب صحفى يكشف أسلوبا جديدا لقنوات الإخوان لنشر أكاذيبها ضد مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى جمال حسين، رئيس تحرير الأخبار المسائى، إن قنوات الإخوان تعتمد على الأكاذيب والفيديوهات المفبركة وعلى شخصيات وهمية من أجل الادعاء بوجود مظاهرات وهمية في الشارع المصرى.

وقال الكاتب الصحفى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن قنوات الإخوان تستخدم أسلوبا جديدا من أجل الإيهام بوجود مظاهرات، حيث تعتمد على معديها في البرامج للاتصال بهم والادعاء بأنهم مواطنين في مصر وأن هناك مظاهرات في محافظات مصرية، رغم أن هؤلاء المعدين التابعين قنوات الإخوان متواجدين في الخارج.

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وأوضح أن تلك القنوات الإخوانية لم يعد لديها سوى أسلوب الأكاذيب والشائعات من أجل الترحيض ضد الدولة المصرية، إلا أن الشعب المصرى نفسه هو الذى أصبح يفضح تلك المؤامرات ويكشف الأكاذيب الإخوانية.

وكان قد دشن رواد موقع تويتر، هاشتاج "محدش نزل" وتصدر الترند المصرى، يوم الأحد، للسخرية من فشل الإخوان فى الحشد للتظاهرات اليوم الأحد، وللرد على دعوت الفوضى التى أطلقتها الجماعة الإرهابية، والتى قوبلت برفض شديد من بين أطياف المجتمع المصرى ككل، الذى يرفض الفوضى.

وغرد رواد تويتر على الهاشتاج، للسخرية من الدعوات الفاشلة، وفشل الحشد للتظاهر وتنفيذ مخططات الفوضى، وقال أحد المغردين :" الخونة عارفين لو نزلوا هايضربوا بالجزم الشعب المصرى كله مع السيسي حبيب قلب المصريين افهموا بقى ياأغبياء بنحبك ياسيسي وكلنا معاك لأخر العمر".

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