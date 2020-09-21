الخليج 365: للمرة الـ 18.. فشل دعوات الإخوان للتظاهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "للمرة الـ 18.. فشل دعوات الإخوان للتظاهر" تكشف الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الاثنين، لماذا فشلت دعوات الجماعة الإرهابية لتخريب مصر ونشر الفوضى، وكيف تحول المقاول الهارب محمد علي، إلى أداة يحركها الإخواني الإرهابي إبراهيم منير. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. - للمرة الـ 18.. فشل دعوات الإخوان للتظاهر.. كارت محروق.. محمد على يتحول إلى أداة يحركها إبراهيم منير.. «الإرهابية » تبيع الوهم.. وتستعين بفيديوهات قديمة فى الإسكندرية وتدعى أنها اليوم - للمرة الـ 18.. فشل دعوات الإخوان للتظاهر.. كارت محروق.. محمد على يتحول إلى أداة يحركها إبراهيم منير.. «الإرهابية » تبيع الوهم.. وتستعين بفيديوهات قديمة فى الإسكندرية وتدعى أنها اليوم - متابعة رئاسية دقيقة لخطط تنمية الساحل الشمالى وتطوير العشوائيات.. السيسى يجتمع بـ "مدبولى" وعدد من الوزراء والمسؤولين.. ويستعرض تطورات الصندوق السيادى والمشروعات القومية بالقاهرة وسيناء Advertisements - وزير التنمية المحلية: المحافظات خفضت أسعار التصالح للتيسير على المواطنين.. تلقى أكثر من 1.2 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء - وزير التنمية المحلية: المحافظات خفضت أسعار التصالح للتيسير على المواطنين.. تلقى أكثر من 1.2 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء - تسهيلات واسعة من "الكهرباء" لسداد مديونيات المشتركين.. وزير الكهرباء يشدد على تطبيق مبدأ «اشتكى ثم ادفع ».. ومحاسبة أى متقاعس - سامح شكرى والمنسق الأممى الخاص بلبنان يؤكدان ضرورة الاستمرار فى دعم بيروت.. وزير الخارجية: الإسراع فى تشكيل حكومة على أسس دستورية - سامح شكرى والمنسق الأممى الخاص بلبنان يؤكدان ضرورة الاستمرار فى دعم بيروت.. وزير الخارجية: الإسراع فى تشكيل حكومة على أسس دستورية - التعديلات الجمركية تستهدف تعميق الصناعة المحلية.. انخفاض أسعار الأدوات الكهربائية بعد تخفيض الجمارك - الفريق أسامة ربيع يشيد بأداء رجال القناة.. نجاح أول عملية عبور لـ 12 ماسورة عملاقة عبر قناة السويس الجديدة - الفريق أسامة ربيع يشيد بأداء رجال القناة.. نجاح أول عملية عبور لـ 12 ماسورة عملاقة عبر قناة السويس الجديدة - 160 ألف طالب يسجلون رغباتهم.. اليوم.. آخر موعد لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق

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