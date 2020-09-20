شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قويسنا ونوابه يخضعون لفحص طبي بمبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع خالد النمر، رئيس مركز ومدينة قويسنا، أعمال المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، حيث بدأت، الأحد، أعمال مبادرة رئيس الجمهورية لفحص علاج الأمراض المزمنة ضمن مبادرة (100 مليون صحة) برئاسة مركز ومدينة قويسنا والتي تستمر حتى 31 ديسمبر 2020، بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والسمنة وأمراض القلب وهشاشة العظام، وأن المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق ٤٠ سنة.

وخضع رئيس مدينة قويسنا ونوابه للكشف الطبي في المبادرة، ووجه بتذليل كافة العقبات التي تعوق تنفيذ المبادرة، مؤكدًا ضرورة تكاتف الجهود لإنجاح الحملة من خلال توفير التسهيلات التي تضمن تحقيق أهدافها مع التأكيد على زيادة توعية المواطنين بأهداف المبادرة لتحقيق المستهدف منها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.