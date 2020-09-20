«مستشارك البحثي» مبادرة يطلقها قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس انطلاق مبادرة «مستشارك البحثي»، والتي ينظمها مركز النشر الدولي بقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة القناة في الفترة من ٢١ إلى ٣٠ سبتمبر الحالي. وأشارت نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، في بيان، الأحد، إلى أن المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم لأبنائنا طلاب الدراسات العليا للوصول إلى أفضل الحلول والنتائج وذلك من خلال تقديم الاستشارات في إعداد خطة البحث وحساب العينة وطريقة كتابة المسح الأدبي واستخدام الطرق الاحصائية المناسبة للرسالة وطريقة كتابة المراجع وطريقة النشر الدولي. جدير بالذكر مقر المبادرة بمركز النشر الدولي بمركز تطوير التعليم الجامعي بجوار مكتب الإبداع التكنولوحي والتسويق TICO. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,900

تعافي 88,666

وفيات 5,750

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