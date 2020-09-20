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مصر تدين بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي لمنطقة جازان السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي باستهداف إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق الضرر ببعض المُمتلكات.

وأعرب البيان عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين، مؤكدًا على تضامُن مصر، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم مصر لما تتخذه المملكة من إجراءات تستهدف الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

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