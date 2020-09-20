«بورشورات» توعية وصيانة المدارس.. استعدادات مياه المنيا للعام الدراسي الجديد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب أنه في إطار التوعية العامة والمشاركة المجتمعية الفعالة لخدمة المجتمع فإن الشركة قامت بصيانة دورات المياه بمدرسة السعيدية بالمنيا وتم نشر بوسترات توعية خاصة بجائحة كورنا المستجد. وأضاف الشهاوى أن أعمال الصيانة تستهدف عدد٤٥ مدرسة بمراكز المنيا وأبوقرقاص وسمالوط ضمن مشروع صحتهم مستقبلهم والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم والممول من منظمة الامم المتحدة للطفولة يونيسف. وأكد الشهاوى ان الشركة تتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للنهوض بالخدمة المقدمة للجمهور وتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,900

تعافي 88,666

وفيات 5,750

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