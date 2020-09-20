شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الـ3 أيام المقبلة.. انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة والرطوبة «آخر أيام الصيفية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، وهي آخر أيام الصيف ليبدأ الخريف الأربعاء 23 سبتمبر .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

وهناك أمطار متوسطة ( 50 % تقريباً ) على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، وأمطار خفيفة ( 20 % تقريباً ) على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية، وأمطار متوسطة ( 30 % تقريباً ) تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر .

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة، نشطة غرب السواحل الشمالية وغرب جنوب الصعيد، وعلى جنوب سيناء .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 75 – 25 )، السواحل الشمالية ( 80 – 45 )، شمال الصعيد ( 60 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 14) .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «35– 25»، الإسكندرية «32 – 25»، قنا «44- 26»، الأقصر «45– 27»، أسوان «46 – 29» .

أما غدًا الاثنين فيسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد، مع أمطار متوسطة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية رعدية أحياناً على جنوب سيناء، ورياح نشطة على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «34 – 23»، الوجه البحرى «34 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «31– 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38- 28»، شمال الصعيد «38 – 24»، جنوب الصعيد «43 – 29» درجة مئوية.

ونسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «74 – 22»، الوجه البحرى «75 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «85 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «89– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14» .

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أما بعد غد الثلاثاء فيسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشرقية حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية ورياح نشطة على جنوب سيناء .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون على: القاهرة الكبرى «33 – 23»، الوجه البحرى «33 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «29 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30 – 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38 – 28»، شمال الصعيد «37 – 24»، جنوب الصعيد «42 – 29» درجة مئوية .

وتكون نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «70 – 25»، الوجه البحرى «75 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «80 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «85– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14» .