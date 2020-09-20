شكرا لقرائتكم خبر عن سكان «حدائق أكتوبر» يطالبون أعضاء مجلس الأمناء بكشف حساب عن إنجازاتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب سكان منطقة حدائق أكتوبر فى مدينة 6 أكتوبر بالجيزة أعضاء مجلس الأمناء بتقديم كشف حساب و تقييم إنجازاتهم خلال فترة توليهم المجلس خاصة فيما يتعلق بتطوير وتنمية المدينة وتحسين الخدمات بالإضافة إلى حل مشكلة مرتبات عمال المدارس والتى تم إيقافها بسبب الزح ببعض الإداريين فى كشوف لعمال .

كما طالبوا أيضا بفتح ملف المواصلات ل والتى لم يتم التعاقد فيها مع شركات جديدة للنقل الجماعى الى وسط البلد حتى الٱن ووضع خطة لٱقامة عمل موقف اقليمي للمنطقة او تطوير المواقف العشوائية الحالية بمدخل زويل او سوق الجملة .

وتساءل الأهالي عن عدم اتخاذ خطوات ايجابية لبناء مستشفى لخدمة أبناء المنطقة والمناطق المجاورة على الرغم من زيادة عدد السكان فى المنطقة؟، وأيضا لم يتم طرح اراضى لعمل هايبر ماركت كبيراو مجمع للبنوك او مجمع للخدمات الحرفية.

وثمن بعض السكان قيام بعض أعضاء المجلس بالتبرع بالتندات للوحدات الصحية وكراتين المياه المعدنية خلال فترة فى امتحانات الثانوية العامة فضلا عن التبرع بمستلزمات طبية للوحدات الصحيه و عرض خطة للأجهزة الأمنية لتركيب كاميرات بمليون جنيه فى الميادين و الشوارع العمومية .

وطالبوا باقى الأعضاء عن الإعلان عن إنجازاتهم لسكان المنطقة .

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