شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنشيط السياحة تكثف حملاتها الترويجية للأقصر وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع استئناف الحركة السياحية فى الأقصر وأسوان بداية من سبتمبر، وقبل استئناف حركة الفنادق العائمة بين المحافظتين استعدادا للموسم الشتوى، كثفت هيئة تنشيط السياحة حملاتها الترويجية بمواقع التواصل الاجتماعى للمواقع الأثرية الفريدة تشجيعا للسياحة الثقافية.

وقالت الهيئة فى تغريدة عن معبد فيلة بأسوان: "يعد معبد فيلة من أجمل المعابد التي ستزورها في أسوان والذي تم بنائه خصيصا للألهة إيزيس، وتم نقل معبد فيلة من قبل اليونسكو بعد بناء سد أسوان إلى مكان جميل يتناسب مع الموقع الأصلي للمعبد، وترحب بكم أسوان الآن لقضاء بعض الوقت في استكشاف المعبد".





وأكدت فى تغريدة أخرى عن معبد كوم أمبو :"أشياء ستراها في معبد كوم أمبو: تماسيح محنطة وتوابيت طينية ونقوش رائعة على الجدران، وتم بناء المعبد للآلهة سوبك وحورس الأكبر، وله مدخلين متطابقين وقاعات من الأعمدة وبعض المقدسات، واستعد لجمال هندستها المعمارية في رحلتك من الأقصر إلى أسوان هذا الخريف".

Advertisements

وعن الأقصر قالت الهيئة :"يقع معبد الرامسيوم على الضفة الغربية لنهر النيل في طيبة وهو معبد جنائزي لرمسيس الثاني ويشتهر بتمثاله البالغ طوله 17 مترًا تحكي جدران المعبد قصص عن حروب مختلفة وهي بالتأكيد جزء من جولتك القادمة في الأقصر بعد استئنافنا للسياحة الثقافية".

وأضافت: "تعتبر مقبرة الملكة نفرتاري مزارا مذهلا للجميع، ولا عجب أن يبدو هذا المزار بهذا الجمال لأن صاحبته أجمل ملكات مصر القديمة، وخطط زيارة قريبة لمقابر وادي الملوك والملكات في مدينة الأقصر، فقد تم افتتاح ابواب الأقصر للزوار مجدداً!"

وعن معبد الكرنك: "هذه الأعمدة العريقة الخالدة تقف بشموخ لأكثر من 1500 عاما ودائمًا تكون مذهلة في اعين الزوار. معبد الكرنك في الأقصر كان يعتبر من أهم مكان للعبادة في مصر خلال عصر الدولة الحديثة. هل قمت بزيارته من قبل؟ إذا لم تزره، فلديك الفرصة الآن!".

وقررت وزارة السياحة والآثار فتح جميع المواقع الأثرية للزيارة واستئناف السياحة الثقافية أول سبتمبر الجارى، حيث أصبح متاح اختيار المحافظتين لقضاء إجازة مميزة فى شهور الشتاء، كما تستعد الفنادق العائمة لعودة العمل بداية من اكتوبر المقبل.