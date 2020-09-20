شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع بحثى مصرى ينافس للفوز بجائزة نيوتن بقيمة مليون جنيه إسترلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه لأول مرة يشترك الباحثون المصريون فى جائزة نيوتن السنوية، التى تحتفى بأفضل العلماء بالبحث العلمي والابتكار، حيث تم الإعلان عن 5 مشاريع بريطانية - مصرية مشتركة مؤهلة لجائزة نيوتن 2020، تقديراً لعملهم المهم فى إنقاذ الأرواح، وتوفير المياه النظيفة، والحفاظ على التراث الثقافى.

وتابع رئيس جامعة بورسعيد، أن لجنة جائزة نيوتن 2020 تترأسها البروفيسورة "أليس جاست" رئيس إمبريال كوليدج لندن، أساتذة متميزون بمن فيهم مدير مركز الضوئيات والمواد الذكية فى مدينة زويل للعلوم والتنكنولوجيا، الدكتور صلاح عبية.

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وأضاف رئيس الجامعة، أن هذا المشروع أعدته جامعة نوتنجهام ترنت والمعهد القومى لبحوث الفلك والجيوفيزياء فى مصر للمساهمة فى تنشيط صناعة السياحة.

وأكد أن تحلية المياه محطة جديدة تعمل بالطاقة النظيفة ويعمل هذا المشروع المشترك بين جامعة شيفيلد وجامعة بورسعيد على تطوير نظام لإنتاج مياه شرب عذبة وآمنة للمجتمعات الريفية، لافتا إلى أن جائزة نيوتن هي عبارة عن صندوق قيمته مليون جنيه إسترليني لدعم الأبحاث والابتكارات الممتازة التى استثمر فيها صندوق نيوتن منذ إطلاقه في عام 2014، وهذا العام تشارك مصر لأول مرة ببحثها المميز لخدمة الإنسانية.

ومن جانبه أعرب رئيس جامعة بورسعيد عن سعادته لمشاركة الجامعة من خلال فريق البحث العلمى المتميز من علماء وباحثين الجامعة بهذا البحث الهام والذى يخدم الإنسانية والمجتمعات الريفية مقدما الشكر للباحثين والعلماء المشاركين فى البحث البالغ عددهم أكثر من 1700 باحث وباحثة من مصر مقدما الشكر للباحثين والعلماء الأجلاء المشاركين فى هذا البحث وهم الدكتور إبراهيم عبد الرحمن الأستاذ المساعد بكلية الهندسة والدكتور ياسر عبد الرحمن المدرس بكلية الهندسة والدكتور محمد همام المدرس بكلية الهندسة.



