شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تنفيذه من 3 سنوات.. كوبري عتريس بدسوق حائر بين «الري» و«السكة الحديد» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وزارة الري بإحلال وإنشاء كوبري عتريس، مكان الكوبري القديم، على ترعة القضابة بمدينة دسوق في كفر الشيخ، قبالة مدرستي الشهيد الصيحي والصناعة بنات، نظرا لأهميته وربطه أحياء دحروج والنجارين والشركات بالمدينة، إضافة لوجوده أمام مجمع مدارس «الصناعة الثانوية للبنات» و«الشهيد الصيحي» و«الإبراهيمية» بمراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية بنين وبنات.

ورغم الانتهاء من التنفيذ منذ نحو 3 سنوات إلا أنه حتى الآن لم يتم تسليمه لهيئة السكة الحديد، ومازال المواطنون ينتقلون عبر طريق مشاية الموت إلى الجانب الآخر فوق ترعة القضابة، معرضين حياتهم للخطر، حيث أن عرضها 60 سنتيمترا فقط ومن السهل السقوط بمن عليها في النيل في أي وقت.

محمدي طعيمة وسعد عزيز، من أهالي المنطقة، طالبا اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتدخل لإنهاء مشكلة تشغيل الكوبري، خاصة ونحن مقبلون على عام دراسي جديد وآلاف الطلاب سيعبرون الترعة للوصول لمدارسهم بالجانب الآخر عن طريق المشاية التي يطلق عليها مشاية الموت، إضافة إلى أن هذا الكوبري حيوي لأنه يربط طرفي المدينة وأحيائها.

وأشار إلى أن عدم تشغيل الكوبري تسبب في العديد من الحوادث ووقوع وفيات وإصابات، موضحين أنه رغم الانتهاء من تنفيذ الكوبري منذ عدة سنوات إلا أنه غير جاهز لعبور السيارات أو حتي الأفراد، فاستغله الأهالي في تجفيف الأرز، كما استخدمه بعض الباعة الجائلين لعرض بضاعتهم.

وطالب محمد سليم، محامي من أهالي المدينة، بسرعة تسليم الكوبري وتشغيله بعد ربطه بالمزلقان، لأن أهالي المنطقة يعيشون في رعب وفزع بسبب الحوادث والوفيات الناتجة من مشاية الموت والعبور المفاجئ للقطارات، في ظل عدم تشغيل المزلقان الذي يكون به علامات تحذيرية للمواطنين أثناء عبور القطارات، وحاليا يفاجأوا بمرور القطارات، فتحدث العديد من الحوادث بصفة يومية خاصة أن تلك المنطقه منطقة مدارس وآهلة بالسكان خاصة الأطفال.

من جانبه، قال أحمد عيسى، نائب رئيس مدينة دسوق والمكلف حاليا بمهام رئيس المدينة، إن وجود مشكلة بين وزارة الري والسكة الحديد يمنع تشغيل الكوبري، مضيفا: «بعد انتهاء الري من التنفيذ رفضت السكة الحديد الاستلام وإنشاء مزلقان خاص به بدعوى أن هناك تعليمات بمسافة قانونية بين كل مزلقانين وهي غير متوفرة لقرب الكوبري من كوبري المدير ومزلقان البدالة».

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فيما قال المهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الري بكفر الشيخ: «انتهينا من تنفيذ الكوبري، والمحافظة أبلغت السكة الحديد لاستلامه وإنشاء مزلقان خاص به»، مضيفا أن المسأله مجرد وقت.

كوبري عتريس

كوبري عتريس

كوبري عتريس

كوبري عتريس

كوبري عتريس