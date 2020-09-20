شكرا لقرائتكم خبر عن عميد تجارة القاهرة يكشف خطة الكلية للعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد حسن، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن الكلية مستعدة للعام الدراسى الجديد المقرر انطلاقه فى 17 أكتوبر المقبل، موضحا أنه وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين، لافتا إلى أنه تمت مناقشة اقتراحات تنفيذ تطبيق منظومة التعليم الهجين فى اجتماع مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد الخشت، وذلك لوضع الآليات الخاصة بالتنفيذ .

وأضاف الدكتور محمد حسن، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" إلى أن سيتم العمل على تخفيض الأعداد داخل القاعات بحيث توفير المسافات الآمنة بحيث لا تزيد نسبة الإشغال بالبثعات عن 40%، لافتا إلى أن هناك مقترحا بشأن امتحانات الفصل الدراسى الأول بحيث يكون إتمامها أون لاين .

وتابع عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات داخل الكلية لتحقيق التباعد الاجتماعى من اى احتمالات للعدوى، وأنه سيتم تقسيم الطلاب إلى المجموعات لإعداد صغيرة واقتراح بأن يكون الحضور غير إجبارى، لأننا سيتم وضع كل المقررات على موقع الكلية بحيث يتمكن الطلاب سواء طلاب العربى أو البرامج الخاصة من متابعة المقررات الدراسية أون لاين.