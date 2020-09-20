شكرا لقرائتكم خبر عن وائل غنيم: عبد الله الشريف مزور شهادة حقوق عشان يشتغل في الجزيرة "مونتير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الناشط السياسي وائل غنيم حقائق متعددة عن بوق الإخوان عبد الله الشريف، والذي يعمل ضمن مذيعي التمويل القطري لمحاربة مصر، مفضلاً دولارات الجزيرة على وطنيته وشرفه.

وقال وائل غنيم، إن عبد الله الشريف قام بتزوير شهادة الحصول على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية، لكي يتمكن من العمل في قناة الجزيرة، مونتير، ويتقاضى الدولارات، مقابل شتيمة مصر على يوتيوب.

وأضاف وائل غنيم:" هو اتعكش في قضية اخلاقية، وعامل فيها ابن تيمية أمام الشاشة، وابن جنية من ورا الشاشة، ويظهر أون لاين يقول أنا لا أصافح النساء، وبعدين يقول للبنات أنا مش شيخ"