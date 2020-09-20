مصر | شنق نفسه بـ"سقف الغرفة".. التحريات: الشاب المعثور على جثته بأطفيح حاول الانتحار مرتين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر شنق نفسه بـ"سقف الغرفة".. التحريات: الشاب المعثور على جثته بأطفيح حاول الانتحار مرتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن ملابسات انتحار شاب شنقا داخل منزله بمركز أطفيح، جنوب المحافظة، إذ تبين أنه متزوج من فترة ولديه طفل رضيع.

وأوضحت التحريات إلى أنه كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، وحاول الانتحار مرتين قبل ذلك، واليوم السبت، استغل تواجده داخل غرفته بمفرده، وشنق نفسه بـ"حبل"، بسقف الغرفة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل منزله بنطاق المركز.

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إنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد مختار مفتش مباحث شرق الجيزة، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة "أحمد. ر"، 23 سنة، عامل بمصنع الطوب، مشنوقا داخل شقته.

وبينت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وأقوال أهلية المتوفى، إلى انتحار الشاب لمروره بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة.

جري نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

