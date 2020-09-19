بالفيوم المصرية.. توصيل الإنترنت المنزلي لعدد من منازل "الروبيات"

أجرت الشركة المصرية للاتصالات في مركز طامية بمحافظة الفيوم، جنوب غرب العاصمة القاهرة، اليوم السبت، أعمال توصيل الخطوط الأرضية لعدد من المنازل في قرية الروبيات التابعة لدائرة المركز، وتم توصيل خدمة الإنترنت الأرضي، برئاسة قيادات الشركة بقطاع الصعيد وسنترال الوحدة المحلية التابعة له القرية ومحافظة الفيوم.

وأشرف على أعمال التوصيل، المهندس أحمد عباس رئيس قطاع شمال الصعيد، المهندس جمال الجبالي مدير عام قطاع الاتصالات بالفيوم، والمهندس رامي فايز إبراهيم عبور رئيس قسم طامية، وعمر حسين مدير الشؤون الخارجية بطامية، والأستاذ وحيد رشاد مسؤول ومشرف فني عن سنترال الوحدة المحلية التابع لها قرية الروبيات، وعدد من الفنيين والمسؤولين المختصين.

وأشاد أهالي القرية بما يتم من إنجازات وأعمال خدمية في قريتهم، موجهين الشكر إلى الشركة المصرية للاتصالات وقيادات الشركة بمحافظة الفيوم بشكل عام وقيادات ومسؤولي والعاملين بالشركة في مركز طامية بشكل خاص، لما يبذلوه من جهود وأعمال لتطوير القرية.

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