مصدر بـ"الصحة" يكشف عدد المتطوعين الراغبين بالحصول على لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشف مصدر مُطلع بوزارة الصحة، عن عدد المتطوعين الذين تقدموا للمشاركة في التجارب السريرية التي تُجريها وزارة الصحة بالتعاون مع شركتين إحداهما صينية والأخرى إماراتية، بشأن لقاحين مضادين لفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، إن عدد المتطوعين الذين انطبقت عليهم الشروط التي حددتها الوزارة بلغ 335 شخصًا تم توزيعهم للحصول على اللقاح بين 3 مراكز مجهزة في شركة فاكسيرا، ومعهد الكبد، ومستشفى صدر العباسية بالقاهرة.

وأوضح المصدر أن الكثير من الطلبات وردت إلى الوزارة والمراكز الثلاثة للمشاركة في التجارب، لكنها عددًا منها لا تنطبق عليها الشروط، وبالتالي جرى تصفيتهم إلى 335 شخصًا للحصول على اللقاح.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت السبت الماضي، بدء إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، والتي تخضع للمرحلة الثالثة من التجارب الاكلينيكية، في إطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته، في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.

وتستهدف مصر إجراء التجارب على 6 آلاف مبحوث، حيث سيتلقى المشاركون جرعتين من التطعيم بينهم 21 يوماً، على أن يتم متابعتهم لمدة عام كامل.

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وحددت وزارة الصحة والشركة المسؤولة عن إجراء التجارب السريرية على لقاحي كورونا في مصر، عددا من الشروط والإجراءات لقبول المتطوعين والمشاركة في التجارب.

وتشمل هذه الشروط أن تتراوح الفئة العمرية للمتطوع بين 18 إلى 60 عامًا بناء على الوضع الصحي، وأن يتم التسجيل باستخدام الأوراق الرسمية (بطاقة هوية/جواز سفر)، وأن يكون مقيمًا في مصر أو لديه إقامة سارية خلال فترة التجربة، ويخضع للتقدم لتقييم أهليته للمشاركة في التجارب، والتوقيع على "الموافقة المستنيرة" قبل خوضه التجربة.

كما جرى تحديد عددٍ من الأسس التي تمنع التطوع منها الإصابة بأعراض مثل الحمى والسعال الجاف والإعياء والسيلان خلال الـ14 يومًا التي تسبق أخذ اللقاح، ووجود حساسية تجاه بعض الأدوية، والإصابة بالتشنج والصرع، والتعرض لنقل الدم خلال 3 أشهر قبل التطعيم، وتلقي اي علاجات مثبطة المناعة، والنساء في حالة الحمل أو الرغبة في ذلك خلال فترة التجربة، والإصابة بأمراض حادة ومزمنة مثل الربو وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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