محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهي رئاسي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء وحدات إسكان اجتماعي لكل المستويات والفئات.
وأضاف مدبولي، في تصريحات على هامش زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة قادرة على إنشاء أكبر حجم من الإسكان لكل المستويات والفئات بتوجيهات من الرئيس، مضيفًا: "لو محتاجين نبني مليون وحدة هنبني مليون وحدة".
وأضاف رئيس الوزراء، أن الهدف هو البناء بطريقة مخططة سليمة، أن يكون العمران مكتمل الخدمات (ملاعب – مستشفيات – مدارس – طرق).
ووجّه مدبولي، رسالة للمواطنين، قائلًا: "كفانا بناء عشوائي غير مخطط وغير منظم، لأنه كلف الدولة كثيرًا، وأضاع أراضي زراعية هائلة، وشكل عمران لا يليق بمصر".
كانت هذه تفاصيل خبر "كفانا بناء عشوائي".. مدبولي: "لو محتاجين نبني مليون وحدة هنعمل كدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.