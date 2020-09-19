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شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 50 شابا وفتاة.. رفع مخلفات وتجريد طريق كورنيش بالوراق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتفالا باليوم العالمي للنظافة، شهد حي الوراق بالتعاون مع عدد من الجمعيات إطلاق مبادرة بمشاركة ٥٠ شاب وفتاة لرفع المخلفات وتجريد طريق الكورنيش.
وقالت محافظة الجيزة، في بيان، إن المبادرة تأتي في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية وتفعيل المشاركة المجتمعية في العديد من المجالات الخدمية.
شارك بالمبادرة جمعيات أحلام الشباب وجنة الفرسان والسندسية والمنال للمكفوفين وبيت على الصخرا، حيث تم رفع المخلفات وكنس وتجريد طريق كورنيش النيل، بإشراف منير أنور مدير إدارة الرصد الميداني بالمحافظة، وأسامه السقعان رئيس حي الوراق.
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