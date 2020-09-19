شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامى تطلق حملة إغاثية عاجلة لمساعدة متضررى فيضانات باكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت قوافل برنامج الإغاثة العاجلة لرابطة العالم الإسلامى لمساعدة المتضررين من الفيضانات فى عدد من المناطق فى جمهورية باكستان الإسلامية، بإشراف رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية الفريق محمد أفضل، ومشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكى، وعدد من المسؤولين الباكستانيين.

وأشاد الفريق محمد أفضل بجهود رابطة العالم الإسلامى، مضيفًا أن الرابطة تعد من أفضل المنظمات الإغاثية العاملة فى باكستان، ومعروفة بتفانيها وعملها الاحترافى، والمساعدات التى تقدمها تخفف من معاناة المتضررين والمنكوبين من جراء السيول والفيضانات الكارثية التى ضربت باكستان.

وأوضح المدير الإقليمى لمكتب الرابطة فى جمهورية باكستان سعد الحارثى، أن البرنامج يستهدف فى مرحلته الأولى توزيع السلال الغذائية على الشرائح الأكثر حاجة من المتضررين فى المناطق التى اجتاحتها السيول والفيضانات.

وأكد الحارثى، أن هذه الاستجابة تأتى ضمن جهود الرابطة الإنسانية للوقوف بجانب المحتاجين حول العالم بعد التنسيق المباشر مع الجهات الحكومية المختصة فى كل دولة، مؤكدًا أن هذا البرنامج يعدّ جزءًا من البرامج والمشاريع العديدة فى مجالات التنمية والإغاثة التى تنفذها رابطة العالم الإسلامى فى جمهورية باكستان الإسلامية، مختتمًا أن أعمال الرابطة الإغاثية والرعوية والتنموية لا تفرق فى عملها لدين ولا عرق ولا غير ذلك بل تقدم خدماتها لكافة المحتاجين، وأن هذا يُمثل هدى الإسلام فى أبعاده الإنسانية العظيمة.

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استجابة الرابطة العاجلة



قافلة المساعدات العاجلة