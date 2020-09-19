شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى لدى القاهرة يزور مدينة إسنا ويعلق " موقع رائع " .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار السفير الأمريكى لدى القاهرة، جوناثان كوهين، مدينة إسنا القديمة، قائلا " يوفر التعاون بين الولايات المتحدة ومصر فرصًا للكثيرين للاستمتاع بحياة أفضل مع الترويج للسياحة في هذا الموقع الرائع".

ونشر الحساب الرسمى للسفارة الأمريكية عبر تويتر، صور من زيارة السفير الأمريكى للموقع وعلق قائلا :""جولة عبر التاريخ في مدينة إسنا القديمة حيث يوفر التعاون بين الولايات المتحدة ومصر فرصًا للكثيرين للاستمتاع بحياة أفضل مع الترويج للسياحة في هذا الموقع الرائع." السفير جوناثان كوهين".



السفير الأمريكى بالقاهرة



السفير جوناثان كوهين

وفى سياق آخر ال جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة "كجزء من شراكتنا مع مصر وفرت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 3.5 مليار دولار لتوفير مياه الشرب لـ 25 مليون مواطن في مصر. كما وفرت أكثر من مليار دولار لتطوير الإنتاجية وتسويق المحاصيل الزراعية". جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ثلاثة مشروعات بمحافظة الأقصر.

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ويستفيد من المشروعات أكثر من 100 ألف مواطن ما بين صغار المزارعين والعمالة والسيدات في ريف مصر والخريجين، حيث تفقدت الوزيرة المركز التدريبي للتعبئة والتغليف للحاصلات الزراعية البستانية التصديرية التابعة لجمعية "هيا"، وكذلك محطة التعبئة والتغليف، بعد إعادة تأهيلهما، ليمتد دورهما للمناطق المحيطة ويساهما في تحسين معيشة صغار المزارعين والمستثمرين.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المحطتين ساهمتا في تسهيل إنتاج 4.4 ألف طن من المنتجات في الأسواق النهائية خلال عام واحد، كما خلقا 78 ألف فرصة عمل موسمية ونجحتا في عمل ربط تسويقي في محافظات سوهاج والأقصر وأسوان من خلال 28 عقدًا، حيث تم تدريب أعضاء جمعية "هيا" و67 من خريجي جامعة جنوب الوادي على مجال التسويق الإلكتروني، وتجهيز المعدات اللازمة والتدريب للمحطتين.

وفي ذات السياق زارت وزيرة التعاون الدولي، محطة الفرز والتعبئة (محطة الشهيد اللواء ماجد صالح) بقرية طفنيس، التي تم افتتاحها في مارس الماضي، بمركز إسنا بالأقصر لتكون أول مركز تعبئة وتخزين لصغار المزارعين في المحافظة، ويأتي في إطار مشروع «الغذاء للمستقبل» - تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري.

وساهم المركز في زيادة إنتاجية المزارعين ودخولهم وتوفير المئات من فرص العمل، وخلال العام الجاري بلغ حجم التصدير للموسم الشتوي من المركز 120 طن طماطم مجففة و130 طن عنب، و20 طن قرع عسلي، و60 طن مانجو.