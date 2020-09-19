شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب بتحب مصر" ترفع شعار "التصدي لأعقاب السجائر" في اليوم العالمي للنظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد فتحي، مؤسس مؤسسة شباب بتحب مصر، عن انطلاق فعاليات اليوم العالمي للنظافة لعام 2020، وذلك بعد اختياره للعام الثالث على التوالي ليمثل التحالف العالمي للحد من القمامة البحرية، تحت شعار let's do it. وهذا التحالف هو المنظم للدور العالمي للنظافة، والذي يشارك فيه أكثر من دولة، و25 مليون متطوع على مستوى العالم، من يوم 16 وحتى 19 سبتمبر.

ويشتمل اليوم العالمي للنظافة على عدة فاعليات، ومنها مواجهة أعقاب السجائر هذا العام، لأن أعقاب السجائر تُصنع من الفِل، ويعد أحد أنواع الميكروبلاستيك، والتي لا تتحلل في البيئة، وتحتاج نحو 500 عام لتتحلل، ولهذا كان الشعار هذه السنة.. التصدي لأعقاب السجائر على الشاطئ.

وبدأت أولى الفاعليات في محافظة الإسكندرية، من خلال انطلاق ماراثون شارك فيه نحو 80 شابا وفتاة، من مختلف الأعمار، بالتعاون مع "عجل مصر، سايكل ايجيبت".

وبدأ الماراثون من محطة رشدي، وانتهى أمام مكتبة الإسكندرية، وتم توثيق اليوم بالصور الفوتوغرافية بجانب رفع لافتة تحمل شعار، اليوم العالمي للنظافة، مصر 2020.

ويستمر على مدار الأسبوع، التعاون بين المؤسسة، وغرفة الغوص في البحر الأحمر وجنوب سيناء حيث تم الاتفاق على شراكة لتنفيذ فاعليات اليوم العالمي للنظافة كما تضمن الاتفاق قيام فريق بابلز بالتنسيق في مدينة دهب.

ومن خلالها تم التواصل مع 20 مركز غطس، في نطاق محافظة البحر الأحمر، وجميعهم سجلوا في استماره الانضمام لفاعليات اليوم العالمي للنظافة، التي سبق وأعلنت عنها المؤسسة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، وقدم نحو 1050 شخص، من ضمنهم أكثر من 50 مجموعة مختلفة.

ويُذكر أن هذه هي السنة الأولى، التي تفتح فيها المؤسسة، انضمام كيانات ومؤسسات لفاعليات اليوم العالمي للنظافة، بالإضافة للأفراد، وترتب عليه وجود أكثر من 22 مركز غطس، ومجموعة من المدارس، وكذلك المجموعات الطلابية.

Advertisements

وكان من المقرر انطلاق 3 فاعليات في محافظة الإسكندرية، تمت فاعلية، باقي 2 فاعلية، وكذلك بمحافظة البحر الأحمر بمدينة دهب، يمثلها فريق بابلز، والذي سيقوم بفاعلية لنظافة الشاطئ، والشعب المرجانية.

ويشارك الكثير من مراكز الغطس تحت شعار واحد، وهو اليوم العالمي للنظافة، في كل من دهب، وشرم الشيخ، ومرسى علم.

ويقوم متطوعي المؤسسة في محافظتي الأقصر واسوان، بتجهيز حملة نظافة، لمجرى نهر النيل، وتستمر الغاليات على مدار الأيام القادمة، والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وفتحت المؤسسة مؤخرا باب التطوع، وانضم نحو 1500 متطوع، من بينهم الأفراد والجمعيات والمؤسسات، ومنها الأنشطة الطلابية، وقام عدد من الشباب بتكوين مجموعة عمل، ومن المقرر أن تبدأ هذه المجموعة عملها بمدينة 6 أكتوبر لعمل حملة نظافة بالكمبوند السكني الخاص بهم.

وتأتي هذه الفاعليات لتحقيق الهدف العالمي للأمم المتحدة، واستكمالا لحملات، كلين شورز، والتي تستهدف الحد من استخدام المواد البلاستيكية.