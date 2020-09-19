شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة الرياضية بالأسمرات.. صرح رياضي عالمي على أرض مصرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمالا لكفاح الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، لتنفيذ مخطط متكامل لتطوير العشوائيات والعمل على خلو مصر من المناطق غير الآمنة، ويأتى هذا التطوير ليس لرؤية عمرانية فقط ولكنها رؤية لحياة الإنسان المصرى.

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كاميرا الخليج 365 رصدت ذلك الإنجاز الجديد بحي الأسمرات بإنشاء مدينة رياضية تعكس جهد واهتمام الدولة بالشباب.

وجاء ملف العشوائيات بمثابة تحد أمام الحكومة المصرية، واستهدف الحفاظ على المواطن المصرى، وإعطاءه حقه في معيشة حياة كريمة، بشكل أدمى في منطقة متوفر بها مختلف الخدمات

ويأتى بالأسمرات 3 مشاريع للإسكان أخرهم الأسمرات 3، ويوفر 7440 وحدة سكنية، وكل سكان المناطق العشوائية تسلموا الوحدات مجهزة بالكامل بدون مقابل، وبنظام الإيجار التمليكى بإيجار رمزى 350 جنيه شهريا.