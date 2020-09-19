شكرا لقرائتكم خبر عن خروج وتعافي 327 مصابًا بكورونا بـ«صدر قنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تعافي وخروج ٣٢٧ حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى الصدر بمدينة قنا. وأوضح الداودي في بيان، السبت، أن أعضاء اللجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، مروا على مستشفى الصدر لمتابعة سير العمل ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحماية المرضى والأطباء والتمريض والتأكد من توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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