الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ1.4مليار جنيه قيمة مخالفات كهرباء وتهرب ضريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 56 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، وو1.3 مليار جنيه قضايا تهرب ضريبي، وأموال عامة خلال أسبوع بمختلف المحافظات.

جاء ذلك في أعقاب حملات موسعة شنتها إدارات الأموال العامة، والتهرب الضريبي، وشرطة الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 77627 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد 56845543 جنيه.

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كما ضبط 161 قضية ضرائب عامة، وكشف 218 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 202 قضية في مجال الجمارك، و11 قضية في مجال حماية أموال، وممتلكات الدولة المستردة، و412 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، وتنفيذ 441 حكم قضائي، و206 قضية تحرى مدين ولجان فحص.

كما تم ضبط 12 قضية في مجالات مكافحة جرائم اتجار في النقد الاجنبي، وتحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، وتهريب جمركي بضائع، و8 قضايا في مجالات استيلاء على المال العام، طلب رشوة، غسل أموال، وكسب غير مشروع بقيمة إجمالية بلغت 1300770720 جنيه مصري وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

كما تمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط 1384 قضية متنوعة، أبرزها جرائم "سرقات عامة-حيازة أسلحة نارية وذخائر-سلاح أبيض-أموال عامة – حيازة مواد مخدرة"، بالإضافة إلى ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 8 متهمين ارتكبوا 4 وقائع متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.