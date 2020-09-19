شكرا لقرائتكم خبر عن بالتباعد والكمامة .. «لاهوت الاسكندرية» تبدأ العام الدراسى الجديد بقداس إلهي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المطران منير حنا أنيس، رئيس أساقفة الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر والقرن الافريقى، بدء العام الدراسى الجديد 2020 / 2021 في كلية اللاهوت الأسقفية بالإسكندرية،أمس.

وأضاف «حنا» أنه تم استقبال الدراسة في العام الجديد بصلاة قداس الهى، والتزام تام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالتباعد وارتداء الكمامة، وكانت أولى المحاضرات للصف الأول في مادة «اللاهوت النظامي»، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسى الأول بفرع القاهرة يوم الخميس المقبل 24 سبتمبر الجاري.

وأشار إلى أن كلية اللاهوت الأسقفية وضعت هذا العام 2020، عدة شروط للالتحاق بها تم إعلانها في شهر أغسطس الماضى، أهمها المعيار الروحى إذ ينبغي على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام الروحى، بالإضافة إلى المعيار الأكاديمى الذي يتمثل في المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية من أجل مواصلة الدراسة وأن يتمتع المتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية.

ولفت إلى أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام ٢٠٠٥وهدفها هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين للكهنوت من أجل خدمة الكنيسة، موضحاً أن كلية اللاهوت الاسقفية (AST) هي مشروع استراتيجي لأقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، تأسست عام 2005، وبلغ عدد الملتحقين بها أكثر من 130 طالب وطالبة، من خلفيات متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، إما على درجة الدبلوم لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات، في الحرم الجامعي في فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.