شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرشدين يطالب المستبعدين من صرف منحة ال500 جنيه بتقديم شكوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين، أعضاء النقابة الذين تم استبعادهم من صرف الدعم الاستثنائي بقيمة ٥٠٠ جنيه، لسبب غير حقيقي، أو لم يصرف الدعم إذا لم يكن قد أرسل شكوي برقمه القومي وترخيص الوزارة للنقابة، أن يسارع بإرسالها اليوم.

وطالب النحلة في تصريحات له اليوم، بعدم تكرار الإرسال لمن أرسل من قبل، حيث أن النقابة ستقدم الكشف الثاني والأخير غدا بأسماء المستبعدين ومن لم يتمكن من الصرف حتي الآن.

وأضاف نقيب المرشدين السياحيين: «نبشركم إن شاء الله بأن الجميع سيحصل على حقه كاملا وأتابع يوميا مع وزارة التضامن الاجتماعي وغدا بالوزارة لإطلاعكم على آخر الأخبار، وايميل النقابة هو [email protected]».

وقررت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، صرف دعم استثنائي للمرشدين السياحيين بقيمة 500 جنيه لكل منهم لمدة 4 أشهر، دعمًا لأسرهم وتخفيفا لتداعيات أزمة جائحة كورونا، خاصة في ظل تعثر قطاع السياحة في الأربع أشهر الماضية، مع الأخذ في الاعتبار أنّ القطاع يتعافى تدريجيا وفقا لآخر إحصاءات عن أداء القطاع السياحي، وذلك بدءا من الثلاثاء 8 سبتمبر.