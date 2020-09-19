شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يشيد بتصريح السفير الياباني «مصر دولة مهمة وشريك استراتيجي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثنى النائب محمد هانى الحناوى عضو النواب على تصريحات سفير اليابان لدى مصر «نوكى ماساكى» التي تناول فيها مجالات التعاون المشترك بين مصر واليابان وأنه يوجد تعاون في مجال التعليم وخاصة فيما يتعلق بالمدارس المصرية اليابانية والجامعة اليابانية.

وقال«الحناوى» في بيان أصدره اليوم إن السفير اليابانى أشار إلى أن هناك تعاوناً في جوانب أخرى مثل التعليم الفني واليابان تقدم قروضا ميسرة في قطاع التعليم، بالإضافة لجوانب مختلفة، مثل الثقافة والبنية الأساسية، بجانب توسعات مطار برج العرب الدولي ليستقبل أكثر من 5 ملايين مسافر في العام الواحد، بالإضافة إلى التعاون في خط المترو الرابع، وهناك عمل مشترك في البنية الأساسية الخاصة بمشروعات المياه، وتم إنجاز عدد من المشروعات في القناطر الجديدة.

وأشاد النائب بتأكيد سفير اليابان على أن مصر دولة مهمة في المنطقة وشريك استراتيجي لليابان، وإشارته إلى أن هناك مساعي لتعزيز الشراكة بين البلدين في السياسة وتطوير الاقتصاد والاستثمار، عبر افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكداَ أن هذه التصريحات تؤكد على تعدد العلاقات المصرية اليابانية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووصلت لمرحلة أكبر مما كانت عليه.