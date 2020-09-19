مصر | ضبط محاسب لإتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط محاسب لإتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى. تمكنت إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب عقب تقنين الإجراءات من ضبط مبالغ مالية قدرها (21000 دولار أمريكى، 61500 جنيه مصرى ) بحوزة ( محاسب محاسب بإحدى الشركات- مقيم بالقاهرة ) لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة

وبمواجهة المتهم إعترف أن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. Advertisements أقرا أيضا.. وجه قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن لإستهداف دائرة مركز شرطة أبو تيج.. أسفرت جهودها عن ضبط عدد (10) قطع سلاح نارى (2بندقية آلية - 3بنادق خرطوش - مسدس- 4 فرد خرطوش)، وكذا ضبط (2) قضية مخدرات "إتجار" بإجمالى عدد 6 متهمين. بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بدون ترخيص والمواد المخدرة بقصد الإتجار. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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