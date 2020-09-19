شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد عددا من مشروعات النقل في قنا وأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يقوم الفريق كامل الوزير- وزير النقل بجولة تفقدية اليوم وغدا الأحد لعدد من مشروعات النقل في محافظات قنا والاقصر واسوان، وتشمل الجولة محاور النيل في كلابشة وادفو، اعمال ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي، وايضا السكة الحديد. من ناحية أخرى واصلت هيئة السكك الحديدية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا حيث تواصل أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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