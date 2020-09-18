شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تكريم للطلاب الأوائل بمدرسة «التفوق» بإدارة «الوراق» التعليمية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت مدرسة التفوق الخاصة بإدارة الوراق التعليمية حفلًا لتكريم الطلاب المتفوقين بمدارس الوراق بقاعة الماسة.

شهد الحفل اللواء أسامة السقعان، رئيس حي الوراق، وبعض النواب، والمدرسون والإداريون، كما حضره الدكتور جمال زهران والدكتور عبده مسعد الكفراوي، والكاتب الصحفى محمد الشافعى، والمحامية زينب البدوي، والكاتبان الصحفيان محمد تمساح ومحمود عابدين، والعميد أيمن غانم، وبعض رواد العمل الخدمي.

وقدم فقرات الحفل كل من إيهاب كاسب ومنى جميل، وفريق الأطفال من اكتشاف سامح هريدي.

بدأت فعاليات الحفل بتلاوة لآيات من الذكر الحكيم للطالب شهاب عادل، الحاصل على المركز الأول على مستوى الإدارة.

وألقت حنان فايز شرشار، مديرة المدرسة، كلمة رحبت فيها بالحضور كما هنأت الطلاب بما حققوه من تفوق ونجاح باهر، كما ألقى اللواء أسامة السقعان كلمة أشاد فيها بالطلاب وجهود الإدارة التعليمية في تذليل كل العقبات.

تخلل الحفل عدة فقرات غنائية، وبعض من القصائد الشعرية لفرقة مواهب الساقية، بالإضافة إلى فقرة من أنشودة «رقّت عينيا شوقا» من إنشاد الطالب عبدالله محمود وقصيدة «عبدالودود» للشاعر أحمد فؤد نجم، كما ألقت الطالبة ملك هاني قصيدة «الكلمة» للشاعر عبدالرحمن الشرقاوي، وأخرى للطالبة روان رامي «على اسم مصر» للشاعر صلاح جاهين، أما الطالبة ريتال فقدمت قصيدة «وطني» للشاعر إسحاق قومي وألقى حسين أحمد قصيدة «ست الكل» للشاعر عبدالرحمن الأبنودي، وقدمت مريم قصيدة «محال» للشاعر سامح هريدي، وأما الطالبة منة أحمد فألقت قصيدة «نُص مرايا» للشاعرة سهير سليم.

Advertisements

وفى ختام الحفل، قدم اللواء أسامة السقعان وحنان فايز شرشار الدروع للطلاب المكرمين، كما كرمت منى جميل الطالب شهاب لتفوقه الكبير، على الرغم من ظروفه الصحية والمادية وحصوله على المركز الأول على مستوى الإدارة.