شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتابع انتظام سير العمل ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة إنتظام سير العمل للفرق الطبية المتحركة، بالمبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي، وعلاج الأمراض غير السارية بنطاق المحافظة .

تفقد وكيل الوزارة الفرق الطبية بدور العبادة «الكنائس، والمساجد» بمدينة الزقازيق، وتم الاطمئنان على سير العمل، وجاهزية الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة، وأيضاً متابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تمهيداً للإفتتاح الرسمي للمبادرة الرئاسية بمحافظة الشرقية، والتي تستمر لمدة شهرين حتي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، كما تم متابعة فحص أول حالات من المرضي والمواطنين تم توقيع الكشف الطبي عليهم، وصرف العلاج اللازم لهم.

وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والتي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر ٤٠ عام، والمواطنين من عمر ١٨ حتي ٤٠ عام المسجلين بقاعدة بيانات ١٠٠ مليون صحة ويعانون من إرتفاع ضغط الدم، وإرتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف المبكر للإعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وإرتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

وأشار «مسعود» أنه تم تحديد أماكن العمل بالمبادرة، حيث تم تخصيص عيادة ثابتة بكل إدارة صحية، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة، كما تم توفير القوي البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج، وأيضا تم التأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، ومناشدة المرضي أصحاب الأمراض المزمنة ومرضي الكلي بالتوجه إلى الوحدة الصحية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.