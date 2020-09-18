«السياحة و الآثار»: تدعيم سيناريو العرض بمتحف الحضارة بقطع إسلامية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف ، أنه تم تدعيم سيناريو العرض المتحفي بعدد من القطع التي ترجع إلى العصر الإسلامي والقبطي والعصر اليوناني الروماني، حيث استقبل من متحف الفن الإسلامي الإبريق والقسط الخاص بالأمير طقطق، وبعض الأواني المصنوعة من الخرف ذو البريق المعدني نادرة الصنع.
كما استقبل من المتحف القبطي شرقية ملونه وعصا لبطريارق، وأحد الأناجيع الفريدة.
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