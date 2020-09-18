شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح يشرح أنواع فيروس الأنفلونزا وأكثرها خطورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى محمدي مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح (فاكسيرا)، إن هناك ثلاث أنماط من فيروس الانفلونزا الموسميه A ،B ,C.

وتتفرع فيروسات الانفلونزا من النمط A إلى أنماط فرعيه أخرى عديده. ويعد هذا النمط من فيروس الانفلونزا الأخطر اذ انه وحده قد يتسبب في جوائح وتفشيات بالملايين.

وتابع: تنقسم فيروسات الانفلونزا من النمط B إلى فئتين فقط أو سلالتين وليس له أنماط فرعيه

والنوعين من فيروسات الانفلونزا الموسمية A،B هما اللذان ينتشران بين البشر وتتسببان في الاوبئه والتفشيات لهذا السبب تشترط منظمة الصحة العالمية WHO على منتجي اللقاحات أن تدرج هاتين الفئتين من فيروس الانفلونزا ضمن أي لقاح للانفلونوا الموسميه

وأضاف ان النمط الثالث من فيروسات الانفلونزا الموسميه C فقد وجد أنه لا يتسبب إلا في حالات عدوي خفيفه مما دعي إلى عدم جدوي إدراجه ضمن سلالات التطعيم.

واستطرد: ما سبق يفسر لنا سبب تكرار الاصابه بالانفلونزا لنفس الشخص في نفس الموسم أكثر من مره مع اختلاف نوع الفيروس أو السلاله في كل مره وكذلك يفسر لنا سبب ظهور أعراض الانفلونزا الخفيفه في بعض الأحيان رغم تلقي اللقاح .

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