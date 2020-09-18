

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: نجحت أجهزة الأمن سيدة حاولت تهريب كمية من مخدر الحشيش أثناء عبورها نفق الشهيد أحمد حمدي. كانت رجال الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، تمكنوا من ضبط "10 طرب لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، هاتف محمول"، بحوزة " سيدة – بدون عمل – مقيمية بجنوب سيناء"، أثناء عبورها نفق الشهيد أحمد حمدي من الجهة الشرقية مستقلة سيارة أجرة. وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدر المضبوطة بقصد الاتجار، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاولت تهريبها داخل سيارة أجرة.. ضبط سيدة بحوزتها 10 طرب حشيش بنفق الشهيد أحمد حمدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.