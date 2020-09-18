مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة.. نتيجة المرحلة الأولى والثانية 2020 أدبى (الدرجات والرابط)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الكلية الحد الأدنى اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 400.5 ألسن كفر الشيخ 398.0 الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 397.5 سياسة واقتصاد السويس 396.5 سياسة واقتصاد بني سويف 394.5 إعلام المنوفية 394.0 ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 393.7 ألسن عين شمس 393.5 إعلام القاهرة 392.5 ألسن بني سويف 392.0 ألسن المنيا 391.5 ألسن سوهاج 391.0 ألسن أسوان 391.0 ألسن الأقصر 390.5 إعلام بني سويف 390.0 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 389.5 آثار الزقازيق بصان الحجر 388.5 الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388.0 إعلام جنوب الوادي 388.0 آثار دمياط 386.5 آثار القاهرة 386.5 آثار و لغات مطروح 385.0 آثار الفيوم 384.5 الاعاقة والتأهيل بني سويف 384.0 آثار أسوان 384.0 آثار الأقصر 383.5 آثار سوهاج 382.0 آثار جنوب الوادي 381.0 تربية الزقازيق 380.5 تربية المنيا 380.0 فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 379.0 تربية طنطا 378.5 تربية عين شمس 378.0 تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 377.0 تربية بنها 376.5 فنون جميلة (فنون) حلوان 376.0 فنون جميلة (فنون) المنصورة 376.0 تربية بور سعيد 375.5 تربية المنوفية بشبين الكوم 375.5 تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 375.0 فنون جميلة (فنون) أسيوط 374.5 تربية الإسكندرية 373.5 تربية المنصورة 373.0 تربية طفولة مبكرة الزقازيق 373.0 تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 371.5 تربية مدينة السادات 370.5 آداب العريش 369.7 تربية دمنهور 369.0 تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 368.0 تربية جنوب الوادي 367.0 فنون جميلة (فنون) المنيا 367.0 تربية كفر الشيخ 367.0 تربية حلوان 366.0 فنون جميلة (فنون) الأقصر 365.5 تربية طفولة مبكرة بور سعيد 365.0 تربية سوهاج 364.5 تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 363.5 تربية طفولة مبكرة المنصورة 363.0 تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 362.5 آداب القاهرة Advertisements 362.0 تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 361.5 تربية الفيوم 361.5 تربية بني سويف 361.0 تربية مطروح 361.0 تربية أسيوط 361.0 تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 360.5 تربية (طفولة) طنطا 360.0 تربية بنات عين شمس 359.5 سياحة وفنادق الإسكندرية 359.5 تربية (تعليم ابتدائي) بنها 359.0 تربية طفولة مبكرة المنوفية 358.5 تربية السويس 358.0 تربية طفولة مبكرة المنيا 357.5 آداب عين شمس 357.0 تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 356.0 تربية نوعية موسيقية مطروح 355.5 آداب بنها 355.5 تربية قناة السويس بالإسماعيلية 355.0 تربية طفولة مبكرة أسيوط 354.5 حقوق سوهاج 354.0 تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 354.0 تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 353.5 تربية نوعية الزقازيق 353.0 تربية نوعية المنيا 353.0 تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 352.0 حقوق المنيا 351.5 آداب حلوان 351.5 تربية (طفولة) كفر الشيخ 351.0 تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 350.5 تجارة القاهرة 350.5 تربية طفولة مبكرة بني سويف 350.0 آداب الإسكندرية 350.0 آداب المنصورة 349.0 تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 348.5 تجارة جنوب الوادي 348.5 تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 348.0 تجارة عين شمس 347.0 تربية طفولة مبكرة الفيوم 347.0 تجارة المنصورة 347.0 تجارة و إدارة أعمال حلوان 346.0 تربية طفولة مبكرة القاهرة 346.0 تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 346.0 تربية نوعية طنطا 346.0 تجارة دمياط 345.5 آداب و علوم إنسانية السويس 345.0 تربية (طفولة) الإسكندرية 345.0 تربية طفولة مبكرة دمنهور 345.0 آداب الزقازيق 345.0 تجارة الزقازيق 345.0 آداب بور سعيد 344.5 تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 344.5 تربية (طفولة) عين شمس 344.5 آداب طنطا 344.5 تربية طفولة مبكرة مطروح 344.5 تجارة الإسكندرية 344.0 آداب انتساب موجه القاهرة 343.0 تربية العريش 342.7 آداب المنوفية بشبين الكوم 341.0 آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 341.0 تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 340.5

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