شكرا لقرائتكم خبر عن من هم الرهبان البندكت فى مصر؟.. وما هى شروط الانضمام إليهم؟.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الجمعة الماضي 11 سبتمر، المطران نيقلاوس هنرى سفير الفاتيكان بمصر، دير الآباء البندكتيين بالإسماعيلية، إلا أن الكثيرين لا يعلمون من هم الرهبان البندكت، وشروط القبول لأديرتهم.



جانب من الزيارة

وتم تأسيس مجتمع رهباني بندكتي في مصر مؤخرًا يُعرف باسم دير القديس بندكت للأقباط، الدير تابع للدير الرئيسي للرهبان البندكتيين لسانت أوتيلين (أوديلا)، وقد تأسس حسب الطقس القبطي الكاثوليكي التابع لبطريركية كرسي الإسكندرية، وقد بدء ببيتين، واحدٌ بالقاهرة ويُعرف باسم دير القديس بندكت بالمقطم، والآخر بالإسماعيلية ويُعرف باسم دير القديس أنطونيوس الكبير.

ويتبع الرهبان البندكت الكرسي الرسولي ومجمع كنائس الشرق بالفاتيكان، أما التأسيس في مصر، فقد أصدر مرسومًا بذلك في 15نوفمبر 2017م، وقام الأب رئيس الدير جيرمياس سشرودر البندكتي بختم المرسوم مُصدِّقًا بذلك رسميًّا على هذا التأسيس لدير القديس بندكت للأقباط في 8 ديسمبر 2017م ، وتم الاحتفال بالتدشين في 9مارس2018م البطريرك إبراهيم إسحق، رأس الكنيسة الكاثوليكية في مصر وبطريرك الأقباط الكاثوليك .



بطريرك الكاثوليك مع الرهبان

شروط القبول لرهبنة البندكت

على من يرغب في الانضمام إلى الرهبان البندكت، أن يكون من خلفية مسيحية جيدة وأن يكون مواظبًا على الحياة الكنيسة الكاثوليكية، وألا يكون متزوجًا ويبلغ من العمر 20 عامًا على الأقل، وأن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية أو دبلومة فما فوق، في حالة صحية جيدة، لديه القدرة على تعلم لغات أخرى وخاصة الإنجليزية. لديه القدرة على التأقلم في مختلف البيئات والثقافات والشعوب. لديه شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو موقف واضح من التجنيد، عندما يعقد العزم على الانضمام إلينا يجب عليه الحصول على موافقة الوالدين أو من يتولى أمره، بحسب الموقع الرسمي للرهبان البندكت في مصر.

والشخص الذي يرغب في الانضام يجب أن يقوده إلى الحياة في الجماعة الرهبانية تحت رعاية المدبر وإرشاده إلى اتباع الإنجيل وأسلوب الحياة الرهبانية والمُثُل الموجودة في قانون القديس بندكت

مرحلة التمييز

وخطوات التمييز هذه هي أن يكون لدى الراغب بعض المعلومات عن مختلف أنواع وطرق حياة التكريس. إذا كان مُهتمًّا بأن يصبح راهبا بندكتيا في مصر، فإنه في حاجة إلى أن يتعلم عن الحياة النسكية وعن آباء البرية الرهبان، خلال هذا الوقت من التمييز المبدأي نشجع الراغب المتقدم أن يكون على اتصال بنا أي بالأخ المسؤول عن الاهتمام بأصحاب الدعوة.

والمتقدم سيكون على اتصال بمسؤول الدعوات في الرهبنة وهو سيساعده على تمييز أين يريد الله أن يقوده، طالبًا الإرشاد من الروح القدس، والتعمق في قراءة بعض المقالات والكتب لتوسيع معرفته بمختلف القيم السائدة في الحياة البندكتية.

بعد مرحلة التمييز هذه إذا فكر الراغب في ضرورة أخذ الخطوة التالية، يُستدعى لمرحلة أخرى وهي مرحلة (تعال وانظر) وفيها يعيش بيننا. خلال هذه الفترة إذا وجد نفسه مازال مهتمًّا بالحياة الرهبانية، سيقدم طلبًا رسميًّا يعلن فيه عن رغبته في الانضمام، بعد ذلك سيخبره مسؤول الدعوات إذا ما قُبِلَ طلبه أو سينصحه بالبحث عن جماعة رهبانية أخرى أو بتبني أسلوب حياة آخر.

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مرحلة التمهيدى

كلمة تمهيدي ”بوستولانت“ من الأصل اللاتيني وتعني ليسأل، فالشخص في مرحلة التمهيدي يسأل من أجل القبول في الدير: يسأل نفسه ويسأل الله إذا ما كانت هذه دعوة الله له في هذا المكان. كما تتشاور جماعة الرهبان تتشاور فيما بينها وتسأل عن طباع وسلوك هذا الشخص وإذا ما كانت جيدة وتؤهله للرهبنة أم لا، حيث يقول القديس بندكت: إن أول شيء ضروري لأي شخص يرغب في الانضمام لأي جماعة رهبانية هو أن يكون سعيه إلى الله سعيا حقيقيا، لأن هذه الحياة الرهبانية لا تلائم كل إنسان، وفي هذه الفترة الأولية يمكنك أن تختبر مدى إمكانية ملائمتها لك.



رهبان بندكت

مرحلة التمهيدى هي مرحلة تغيير وتحول من الحياة فى جماعتنا الرهبانية البندكتية، ومدتها تتراوح بين ستة أشهر وسنة. عندما يتم قبول الشخص في هذه المرحلة، يرتدى الثوب الرهباني والحزام بدون الحرملة ”البدرشيل“ ، كما يوكَّل له جانب من أسلوب حياتنا في الدير من الصلاة والعمل وبعض المهام

مرحلة الابتداء

بناءً على استكمال مرحلة التمهيدي، تبدأ مرحلة الابتداء، وهي وقت مكثف يُحرر فيه المبتدئ نفسه من كل اهتمام عالمي أو دنيوي. إنه الوقت الذي فيه يفتح قلبه كليًّا أمام الله .

النذور الرهبانية الأولى

ينضم المبتدئ رسميًّا إلى جماعة الرهبان بالاحتفال بنذوره الرهبانية الأولى أثناء القداس الذي يترأسه الأب رئيس الدير أومدبر الدير، والذي يعلن نذور الثبات، الامانة للحياة الدير والطاعة، وينطق بنذوره، في صيغة مكتوبة بيده، أمام الله وقديسيه مواجهًا الهيكل، ثم يوقع على شهادة النذور أمام الهيكل، في حضور الأب الرئيس أو مدبر كشاهد ثم يصدق الأب على شهادة بالتوقيع والختم. ويضاف لاسم الأخ الجديد OSB أي البندكتي.



النذور

يعزز هذا الالتزام التزامه بالمعمودية وبه يعقد عهدًا مع جماعتنا، ثم يتسلم حرملة طويلة مساوية لطول الثوب ويرتل أي اقبلني يا رب. بعد ذلك يُرحب به رسميًّا من قِبَل الأب رئيس الدير أو مدبر الدير وكل الرهبان الناذرين من الجماعة بقبلة السلام

النذور الرهبانية النهائية

بعد موافقة رئيس الدير ومجتمع الرهبان على انتقال الأخ إلى مرحلة النذور النهائية، يقوم الأخ بالنذر في احتفال كاحتفال النذور الأولى لكن مع تغيير طفيف في صيغة النذور أثناء القداس الذي يترأسه الأب الرئيس.



الرهبان بدير القديس أنطونيوس

وأيضا الثبات، حيث يتعهد الأخ بأن يحيا الحياة الديرية التي نتبعها في الدير وأن يكون ثابتًا ومتأصلا بعمق في مجتمع الديركل أيام حياته، والأمانة للحياة الديرية يتعهد أيضاً بأنه سيسعى إلى الله ويلتزم بالنمو المستمر في الحياة الرهبانية كما وضعها القانون البندكتي وشرائع ونظم الاتحاد الرهباني البندكتي العالمي، وكذلك الطاعة كما يتعهد بسماع صوت الروح القدس في الكتب المقدسة وقانون القديس بندكت ، االذي يسمعه خلال الأب الرئيس، ومدبر الدير، وجماعة الإخوة، الروح الساكن فيه وفي التاريخ الإنسانى، ثم ينطرح الأخ أمام الهيكل وتتلى طلبة جميع القديسين، ثم يرتل اللحن اللاتيني اقبلني يارب ثلاث مرات في خضوع كلي لله.