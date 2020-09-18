شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: عقد ندوة دور التصوف في ترسيخ القيم نابع من فهم حقيقة التصوف السمحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن اختيار وزارة الأوقاف المصرية لموضوع ندوتها الأسبوعية المشتركة مع الهيئة الوطنية للإعلان والتي تنقلها قناة النيل الثقافية على الهواء مباشرة الثلاثاء المقبل ، ليكون عن دور وأثر التصوف في ترسيخ القيم وبناء الشخصية السمحة نابع من الفهم الصحيح لحقيقة التصوف السمحة.

وتابع وزير الأوقاف فى تصريحات له اليوم أن ذلك يأتى أيضا إيمانًا بدوره في ترقية الأخلاق والحس الإنساني ، حيث حفل تاريخ التصوف بالرحمة والتسامح وتأصيل القيم النبيلة والعمل على ترسيخها .

وتنظم وزارة الأوقاف يوم الثلاثاء المقبل، ندوة للرأي، بعنوان: “أثر التصوف في ترسيخ القيم وترقية النفس الإنسانية”، تنقلها الـقناة الثـقـافية في بث مباشر.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن الندوة تأتي في إطـار التـعـاون والتـنسيق المـستمر بين وزارة الأوقاف المـصـرية والـهـيئة الوطنيـة للإعلام في ملـف تجـديـد الخطـاب الديـني، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصرى.

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ومن المقرر أن يشارك فى الندوة كل من الدكتور عبد الله النجار (الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور جمال فاروق، العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية.

وعقدت وزارة الأوقاف الأسبوع الماضى، ندوة للرأى تحت عنوان: "لا إكراه فى الدين " بمبنى الإذاعة والتليفزيون، تحدث فيها الدكتور جمال فاروق العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية، والشيخ عبد الخالق صلاح إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة، وفى كلمته أشار الدكتور جمال فاروق إلى أن الحرية الدينية مبدأ أساس من المبادئ الأساسية فى الدين الإسلامى، فلا إكراه ولا إجبار على دخول الدين، يقول تعالى: "لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَى "، ويقول سبحانه : " وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ "، فلا سلطان لأحد على الناس فى اختيار عقائدهم ومذاهبهم، يقول الله (عز وجل) : "إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أن اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أن اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ" .