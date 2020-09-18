شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تؤكد نستهدف خدمة 6 مليون مواطن من تكافل وكرامة يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تستهدف خدمة 6 مليون مستفيد من تكافل وكرامة فى شهر يناير المقبل ، مشيرة الى أنه تم فتح ما يقرب من 900 حضانة حتى الان بسعة استعابية 50% للوقاية من كورونا، ونهدف الى زيادة استيعات الحضانات إلى نسبة 75%، وصرف 3 شهور للمشرفات بالحضانات بقيمة 500 جنيه.
وأضاف القباج ، خلال لقائها مع الإعلامى رامى رضوان، عبر برنامجه "مساء DMC"، المذاع على قناة DMC، أن الوزارة ستبدأ فى اجرءات صرف تكافل وكرامة لحالة "حسن الإسكندرانى " ، مشيرة الى أن " مبادرة 2 كفاية " لتنظيم الأسرة وصلت إلى 4 مليون سيدة، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيشهد فى الفترة المقبلة افتتاح 31 عيادة تنظيم أسرة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى موافقة الرئيس على 5 آلاف وظيفة خدمة عامة للمساعدة فى مبادرة 2 كفاية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة التضامن تؤكد نستهدف خدمة 6 مليون مواطن من تكافل وكرامة يناير المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.