شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تؤكد نستهدف خدمة 6 مليون مواطن من تكافل وكرامة يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تستهدف خدمة 6 مليون مستفيد من تكافل وكرامة فى شهر يناير المقبل ، مشيرة الى أنه تم فتح ما يقرب من 900 حضانة حتى الان بسعة استعابية 50% للوقاية من كورونا، ونهدف الى زيادة استيعات الحضانات إلى نسبة 75%، وصرف 3 شهور للمشرفات بالحضانات بقيمة 500 جنيه.

وأضاف القباج ، خلال لقائها مع الإعلامى رامى رضوان، عبر برنامجه "مساء DMC"، المذاع على قناة DMC، أن الوزارة ستبدأ فى اجرءات صرف تكافل وكرامة لحالة "حسن الإسكندرانى " ، مشيرة الى أن " مبادرة 2 كفاية " لتنظيم الأسرة وصلت إلى 4 مليون سيدة، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيشهد فى الفترة المقبلة افتتاح 31 عيادة تنظيم أسرة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى موافقة الرئيس على 5 آلاف وظيفة خدمة عامة للمساعدة فى مبادرة 2 كفاية.